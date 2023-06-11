الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ممثل حزب الوفاء: يجب زيادة عدد أعضاء المجالس النيابية 15% على الأقل

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد حمدى الفخراني ممثل حزب الوفاء، أن الحزب مع طرح زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بما يتناسب مع الزيادة السكانية المستمرة، لافتا إلى أن عدد الأعضاء يجب أن يزيد بنسبة ١٥٪؜ على الأقل. 

وأوضح «الفخراني» خلال كلمته في لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي "جلسة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ - التفرغ لعضوية المجلسين"، أن عدد الناخبين زاد بنسبة ٥٪؜ سنويا، وهو ما يتطلب زيادة عدد المقاعد في المجلسين بنسبة تتماشي مع الزيادة السكانية. 

وأضاف أن زيادة عدد أعضاء المجالس النيابية يتطلب مننا أن نحصل على قواعد البيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 

وقال إنه مع تفرغ كل النواب للعمل البرلماني، خاصة أن مفهوم المواطن عن النائب أنه نائب الخدمات، لذلك كان أعضاء مجلس النواب يقومون بعمل غير نيابي.  

وأشار إلى أن اعتراضه على عدم وجود صلاحيات لمجلس الشيوخ، قائلا إنه لا يملك "أنياب". 

وطالب بإلغاء المادة ٥٠ من قانون مجلس الشيوخ التى تنص على أن الحكومة غير ملزمة أمام مجلس الشيوخ، مشددًا على ضرورة أن يكون للمجلس دور رقابي على الحكومة.

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