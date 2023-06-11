الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل 19 عنصرا من حركة الشباب الإرهابية في عملية أمنية شرق الصومال

حركة الشباب
حركة الشباب

لقي 19 عنصرا من حركة الشباب الصومالية مصرعهم، في عملية مشتركة بين المخابرات الصومالية، وشركاء دوليين في محافظة شبيلي السفلى جنوب شرقي الصومال، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا".

وصرح مسؤول عسكري، أن قوات الأمن دمرت آليات وأسلحة تابعة للجماعة المسلحة، يأتي هذا عقب يوم من هجوم دام شنته حركة الشباب الصومالية، على فندق في الصومال، والذي أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

وأسفر هذا الهجوم عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 10 آخرين، بالإضافة إلى سقوط 3 عناصر من قوات الأمن ومقتل جميع المهاجمين من مسلحي حركة الشباب. 

وفي مايو الماضي، شنت الولايات المتحدة غارة جوية في الصومال، استهدفت أسلحة وعتادًا لحركة الشباب بالقرب من قاعدة عسكرية للاتحاد الإفريقي كانت قد تعرضت في يوم سابق لهجوم من قبل الحركة .

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية وقتها فقد تعرضت قاعدة بولو مارير، الواقعة على بعد 120 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة مقديشو وتؤوي قوة أوغندية، لهجوم تبنته الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة التي تقاتل منذ 2007 الحكومة الفيدرالية المدعومة من  المجتمع الدولي.

حركة الشباب المخابرات الصومالية محافظة شبيلى الصومال قوات الأمن

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