إصابة ربة منزل بـ آلة حادة على يد "ضرتها" في دشنا بسبب خلافات أسرية

أصيبت ربة منزل، اليوم الأحد، طعنًا بآلة حادة "سكين" على يد ضرتها، في نجع سعيد مركز دشنا، شمالي محافظة قنا، وتم نقلها إلى مستشفى فاو على الفور وأخطرت النيابة العامة.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة يفيد بإصابة ربة منزل طعنا بآلة حادة، في نجع سعيد بمركز دشنا.

وبعد الفحص تبين إصابة "ن.ا" طعنًا بآلة حادة سكين على يد ضرتها في نجع سعيد مركز دشنا، تم نقلها إلى مستشفى فاو لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.