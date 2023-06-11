سيدة ترفع دعوى ضد طليقها لرد ثمن حلقان ذهبية لبناتها

تقدمت سيدة لمحكمة الأسرة بكوم أمبو بمحافظة أسوان لرفع دعوى قضائية ضد طليقها تحمل رقم 2655 لسنة 2023، تطالب فيها برد قيمة حلقان ذهبية قامت بشراءها لبناتها بمبلغ 18655 جنيهًا.

وقالت "ن. ح"، فى دعواها بأنها تقدمت لرفع دعوى قضائية بعد فشلها فى الحصول على مستحقات بناتها “رودينا وروفيدا” من والدهم بشكل ودي موضحة بأنه فور إتمام الطلاق بينهما، قام بتطليق البنات أيضًا.

وأضافت المدعية: “بأنها لجئت للقضاء لرفع جميع أنواع النفقة لرفض والدهن الإنفاق عليهن وتحمل مسؤوليته دراستهن ورعايتهن موضحة بأنه بناتها يشعرون بالخجل أمام زملائهن بالمدرسة لعدم ارتدائهن الحلقان الذهبية، مما دفعهن للرفض الذهاب إلى المدرسة”.

وتحدثت مع والدهم في هذا الأمر مرات عديدة لكن بلا جدوى، مما دفعها لشرائهم ومطالبته بسداد قيمتهم في دعوى قضائية.