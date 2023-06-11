الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيدة ترفع دعوى ضد طليقها لرد ثمن حلقان ذهبية لبناتها

محكمة
محكمة

تقدمت سيدة لمحكمة الأسرة بكوم أمبو بمحافظة أسوان لرفع دعوى قضائية ضد طليقها تحمل رقم 2655 لسنة 2023، تطالب فيها برد قيمة حلقان ذهبية قامت بشراءها لبناتها  بمبلغ 18655 جنيهًا.

وقالت "ن. ح"، فى دعواها بأنها تقدمت لرفع دعوى قضائية بعد فشلها فى الحصول على مستحقات بناتها “رودينا وروفيدا” من والدهم بشكل ودي موضحة بأنه فور إتمام الطلاق بينهما، قام بتطليق البنات أيضًا.

وأضافت المدعية: “بأنها لجئت للقضاء لرفع جميع أنواع النفقة لرفض والدهن الإنفاق عليهن وتحمل مسؤوليته دراستهن ورعايتهن موضحة بأنه بناتها يشعرون بالخجل أمام زملائهن بالمدرسة لعدم ارتدائهن الحلقان الذهبية، مما دفعهن للرفض الذهاب إلى المدرسة”.

وتحدثت مع والدهم في هذا الأمر مرات عديدة  لكن بلا جدوى، مما دفعها لشرائهم ومطالبته بسداد قيمتهم في دعوى قضائية. 

الحلق الذهبية بمحافظة أسوان دعوى قضائية لذهاب إلى المدرسة

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

"سكين وهذيان".. لماذا سحل خريج حقوق والده وقتله في السيدة زينب؟ (صور)

المواد الغذائية: 500 جنيه انخفاضا في سعر الزيت و300 في السكر

النائب العام يصل العاصمة الفرنسية باريس فى زيارة رسمية

نائب محافظ قنا يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بقفط

صالون "الدستور" الثقافى يناقش العلاج بالفلسفة والفن.. غدا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى