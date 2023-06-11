خالد عيش يشيد بجهود الدولة المصرية في مجال العمل

يشارك النائب خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو مجلس الشيوخ، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية ،في مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف خلال الفترة من 5 وحتى 16 يونيو الجاري، مشيدا بكلمة مصر التي ألقاها وزير العمل حسن شحاتة رئيس الوفد المشارك والمكون من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وتأكيده على أهمية تحالف دولي في مجال العمل لمواجهة التحديات الراهنة، ورصده لسياسات الدولة المصرية في توفير حياة كريمة لمواطنيها، وتحقيق العدالة والحماية الاجتماعية.

وأكد خالد عيش أن مجلس الشيوخ الذي وافق على مشروع قانون العمل المعروض حاليا على مجلس النواب كان محل ثناء، وإشادة من الوفود الدولية خاصة وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر مناقشته على أوسع نطاق من خلال حوار مجتمعي، مما يؤكد إيمان الدولة المصرية بالحوار وتعزيز علاقات العمل، كما أشاد عيش بعدم إدراج منظمة العمل الدولية لمصر على القائمة الطويلة أو القصيرة المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء، مشيرا إلى أن هذا القرار لصالح الدولة المصرية وما تشهده من تقدم في ملف العمل، وفي إقامة المشروعات العملاقة التي توفر فرص العمل وتحقق التنمية.. وتطلع عيش إلى الخروج بتوصيات من شأنها تشكيل تحالف دولي لمواجهة تحديات العمل.