مركز نور البصيرة بجامعة سوهاج يختتم فعاليات الورشة الطبية بلغة الإشارة

اختتم مركز نور البصيرة بجامعة سوهاج فعاليات الورشة الطبيه بلغة الإشارة، والتي استهدفت أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية التمريض، وتسليم شهادات اجتياز الدورة للمتدربين، بحضور الدكتور عماد الصوينع مدير المركز، الدكتورة أمينة محمد ثابت وكيل كلية التمريض لشؤون التعليم والطلاب والدكتورة سلمى عبد المنعم نائب مدير المركز وإلهام الحسن موجه السمعي وعدد من مترجمي لغة الاشارة بأدارة التربية الخاصة، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

وأوضح الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الحامعة ان الجامعة تحرص علي توفير كافة أوجه الدعم لتنظيم مثل هذه الدورات، كحق أصيل لشرائح الإعاقات السمعية وكوسيلة فاعلة لدمجهم في المجتمع، وذلك تنفيذاً لما نص عليه الدستور المصري وما أقره قانون رقم 10 لسنة 2018 المعني بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية.

وأضاف الدكتور عماد الصونيع انه تم تسليم شهادات اجتياز الدورة لعدد 28 متدرب، كما ما تم تسليم 5 شهادات اجتياز المستوى الثاني من دورة لغة الاشارة، موضحاً انه تم خلال الورشة تعريف المتدربين بأسس التفاهم مع المرضى الصم في المستشفيات وإستقبال الطواريء والعيادات الطبية، عن طريق تدريبهم علي المصطلحات الطبية المختلفة، التعريف بمفهوم لغة الإشارة ونشأتها ومبادئها، وكيفية إجراء نقاش طبي مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بأسلوب علمي صحيح داخل العيادات المختلفة، وكذلك مناقشة الأعراض التي تشكل شبهة جنائية، وكيفية قياس رضاء المنتفعين بلغة الإشارة.

وأشارت الدكتورة سلمي عبد المنعم انه تم أيضاً تكريم مدربي لغة الاشارة والذين قاموا بالتدريب خلال فعاليات الورشة وذلك تقديراً لما بذلوه من مجهودات.

فيما اختتمت جامعة سوهاج فعاليات تدريب العاملين بالبنك الزراعي المصري بسوهاج على منظومة العمل البنك الجديدة، وذلك بمركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة، صرح بذلك الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة.

وأكد عبد الخالق ان الجامعة تحرص علي تلبية احتياجات قطاعات المجتمع المهنية والتدريبية داخل الجامعة لرفع كفاءة العاملين فى المجالات المختلفة، وإتاحة الفرصة لاستفادة المواطنين من إمكانيات الجامعة من معامل وأدوات متطورة لتنفيذ البرامج التدريبية المختلفة.

وأوضحت أمانى المصرى مدير عام التنظيم والإدارة والموارد البشرية بالجامعة أن التدريب استمر علي مدار سبعة شهور كاملة في الفترة من 8 أكتوبر 2022 وحتى 8 يونيو 2023 ، حيث تم تدريب 650 من العاملين بالبنك الزراعي المصري بالمحافظة على منظومة العمل البنكى الجديدة، وذلك بمركز تنمية الموارد البشرية، حيث تم استخدام قاعات الحاسب الآلي بمبنى الأنشطة الطلابية.

وأضافت أماني المصري أن العاملين بالبنك قد قدموا خالص الشكر والتقدير لرئيس الجامعة على دعمه الكامل لإنجاح فعاليات البرنامج التدريبي، مشيدين بإمكانيات وكفاءة قاعات الحاسب الآلي المتطورة، وبحسن تعاون جميع العاملين بإدارة التنظيم والادارة ومركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة، على أن يتم تنفيذ عدد من البرامج التدريبية الأخرى خلال الفترة القادمة.