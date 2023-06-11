الشعب الجمهورى ينظم قافلة طبية للكشف المبكر عن سرطان الثدى والاعتلال الكلوى بالجيزة

تحت شعار الجيزة بلا ألم، نظم حزب الشعب الجمهوري أمانة محافظة الجيزة، قافلة طبية للكشف المبكر عن سرطان الثدي والاعتلال الكلوي وتحليل السكر التراكمي، وذلك بمنطقة قسم الجيزة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع المعاناة عن كاهل المواطنين، برعاية اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، السيد أحمد الألفي، الأمين المساعد للتنظيم وشئون العضوية، المستشار أحمد حبيب، الأمين العام للحزب بالجيزة، جمال الشريف، أمين تنظيم الحزب بالجيزة.

وقد نظم ونفذ القافلة أمانة قسم الجيزة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين أمانة قسم الجيزة ومديرية الصحة بجنوب الجيزة، تفعيلًا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وبحضور وتنفيذ هاني عبدالرحيم، أمين القسم، ناصر الهواري، أمين التظيم، الدكتورة إيناس بهي الدين، أمين المرأة بالمحافظة، إيمان رفعت أمين المرأة بالقسم.

وشهدت القافلة الطبية إقبالًا ملحوظًا من أهالي قسم ومدينة الجيزة الذين توافدوا بشكل غير مسبوق ملبين الدعوة للاستفادة من هذه القافلة الطبية المتميزة، حيث الكشف على أيدي أمهر الأطباء وتقديم العلاج وكل الخدمات بشكل مجاني تمامًا، وقد أسفرت الحملة عن الكشف على 320 سيدة من أهالي الجيزة، وقد تم تحويل عدد 42 منهن إلى المستشفيات المتخصصة لاستكمال علاجهم على نفقة الدولة تطبيقًا لتوجيهات الرئيس.

يذكر أن حزب الشعب الجمهوري نظم عددا كبيرا من القوافل الطبية، والتى تأتي في إطار خطة الحزب للتواصل الفعال مع المواطنين ورفع المعاناة والعبء عن كاهلهم بتوفير الكشف والعلاج المجانيين، وذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب الشعب الجمهوري، كما تأتي هذه القوافل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي في توفير الكشف والعلاج المجاني للبسطاء.