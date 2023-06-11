ماجدة صالح من فن رقص البالية لعالم التمثيل.. رحلتها مع الحياة

وفاة أشهر راقصة باليه مصرية وعربية ماجدة صالح، وذلك بعد أن أعلن كمال عبد العزيز، مدير التصوير السينمائي عن الخبر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": وكتب "وداعًا فراشة الأوبرا دكتورة ماجدة صالح، أشهر راقصة باليه مصرية وعربية، صاحبة أول عرض بالية في تاريخ مصر 1966، مديرة الأوبرا عام 1987، عميد المعهد العالي للبالية، ساعدتني كثيرا في فيلمي (حرق أوبرا القاهرة)، حكايات وذكريات محفورة في تاريخ الأوبرا، فالترقد في سلام رحمة الله عليكي".

عرفت الراحلة ماجدة صالح برقص البالية، ولكنها استطاعت أن تقدم فنها عن طريق الأعمال السينمائية، ونقدم لكم من خلال هذه السطور كل كاتريد معرفته عن دور ماجدة صالح بعالم الفن:

كانت للراحلة ماجدة صالح مسيرة فنية تتمثل في فيلم واحد شاركت خلاله بدور، والفيلم هو "ابنتي العزيزة"، وقدمت خلال الفيلم دور فتاة جامعية تدعي ليليا، وشاركت الفيلم مع مجموعة من الفنانين الكبار، وكان الفيلم بطولة نجاة الصغيرة، رشدي أباظة، عمر خورشيد، إبراهيم سعفان، وزوزو شكيب، والفيلم إخراج حلمي رفلة.

وقدمت ماجدة صالح ذلك العمل الذي لم تقدم غيره، لكنها حققت نجاحًا كبيرًا في مجالها "رقص الباليه"، فتعد راقصة الباليه الأولى في مصر، وتقلدت العديد من المناصب المهمة ولعبت دورًا بارزًا في فن الباليه بمصر.

وكانت ماجدة صالح من الرواد الأوائل الذين مارسوا فن البالية، كما مثلت مصر في عدة عروض لرقص الباليه على أكبر المسارح العالمية.

الجدير بالذكر أنه قبل أيام كرمت ماجدة صالح من نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وذلك تقديرًا لإنجازاتها التي قدمتها بعالم الباليه، وذلك كونها أول راقصة مصرية تتقن فن الباليه، كما أنها التحقت بأولى دفعات المعهد العالي للباليه عام 1958، وحصلت على منحة دراسية بأكاديمية البولشوي في موسكو عام 1963، مع 4 من الراقصات الأخريات.