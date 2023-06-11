الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أمن المنافذ يضبط 4 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع

أمن المنافذ
أمن المنافذ

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 4 قضايا بضائع أجنبية الصنع.

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 19 قضية أبرزها انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، وتحرير 1794 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 276 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارِ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

بضائع أجنبية الصنع تهريب قضايا أمن المنافذ

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