مدين يكشف تفاصيل تعاونه مع أصالة وحماقي وأحمد سعد في أغنيات جديدة

كشف الملحن مدين عن أعماله في صيف 2023 مع نخبة من كبار المطربين من مصر والعالم العربي من بينهم النجم محمد حماقي وأحمد سعد وأصالة نصري.

وتحدث مدين عن أولى تعاوناته هذا الصيف مع أصالة قائلا: "السنة دي في كآبة كتير وعامل أغنية هتكون دمار شامل زي ما بيقولوا لأصالة من كلمات عبد الرحمن محمد اللي عمل معايا ليها جابوا سيرته من قبل وتوزيع يحيى يوسف وهتكون أغنية دراما من العيار الثقيل وعندي أغنيتين برضه مع حماقي وبنحضرله شغل حلو أوي".

وتحدث عن أغنية جديدة مع المطرب أحمد سعد وهي من كلمات تامر حسين وتوزيع توما قائلا عنها "أغنية حلوة أوي أوي وبترقص ومختلفة وتجربة جديدة علينا يارب تعجب الناس وماشاء الله على نجاح أحمد سعد واللي بيحققه وباذن الله يحقق أكتر كمان وكمان".

مدين يطلق هاشتاج لاكتشاف المواهب

وعبر مدين عن سعادته بوعي جمهور الموسيقى حاليا لدرجة متابعة أعمال الشعراء والملحنين ونسب النجاح لهم مع المطرب مما دفعه لإطلاق هاشتاج تحت عنوان " غني ألحان مدين " وقال عنه " لما عملت الهاشتاج كان هدفي أدعم بيه أي حد عاوز يقدم صوته ودخلت على الهاشتاج لقيته بيزيد بمئات الآلاف من المشاركات وناس من جميع الفئات والأعمار ومبسوط أوي اني عملت دة مع الجمهور".