الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شحنة مخدرات بربع مليون جنيه داخل سيارة بالإسماعيلية

مخدرات
مخدرات

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة "ربع نقل" وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلوجرامات، مبلغ مالى، هاتفا محمول بفايد.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهما الإجرامي والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما والسيارة للنقل وترويج المواد المخدرة ، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ250 ألف جنيه تقريبًا.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

الإسماعيلية ضبط مواد المخدرة ترويج المواد المخدرة

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

أجرت 13 جراحة بالعمود الفقرى.. الأولى على "إعدادية المنوفية" تناشد وزارة الصحة التدخل لعلاجها

الإعدام شنقًا لمتهمين بقتل رجل أعمال فى المقطم

مصرع موظف صدمته سيارة بالطريق السياحى بالجيزة

ضبط مسجلين خطر يسرقان المساكن بالقاهرة

محافظ القاهرة: الأجهزة التنفيذية أنهت استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية