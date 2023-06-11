ضبط شحنة مخدرات بربع مليون جنيه داخل سيارة بالإسماعيلية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة "ربع نقل" وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلوجرامات، مبلغ مالى، هاتفا محمول بفايد.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهما الإجرامي والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما والسيارة للنقل وترويج المواد المخدرة ، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ250 ألف جنيه تقريبًا.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.