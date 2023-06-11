اليوم.. ندوة تكريم فراشة الاستعراض فريدة فهمي بقصر ثقافة السينما

تحل الفنانة القديرة فريدة فهمي، مساء اليوم الأحد ضيفة على قصر السينما في ندوته خاصة تتحدث فيها عن مشوارها الفني المثمر وكواليس أعمالها الفنية وعلاقتها بالفنانين.

ومن المقرر أن يكرم الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية ومدير قصر السينما الفنانة القديرة فريدة فهمي خلال الندوة التي يديرها المخرج الكبير عادل عوض في تمام الساعة السابعة مساء، وتسليمها شهادة تقدير من وزارة الثقافة ودرع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ومن المقرر أن يتم خلال الندوة عرض فيلم غرام في الكرنك وهو من إخراج علي رضا وبطولتها مع محمود رضا.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال فراشة الاستعراض فريدة فهمي، فيلم أسياد وعبيد إنتاج عام 1978 أمام محمود ياسين، حسين فهمي ومجموعة كبيرة من النجوم.







