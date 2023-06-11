ضبط المتهمين بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، من ضبط المتهمين بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام المديرين المسئولين عن شركتين، إحداهما بدون ترخيص، لإلحاق العمالة للخارج بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تسفيرهم للخارج "على خلاف الحقيقة" والترويج والدعاية لنشاطهما الإجرامي على وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي مما مكنهما من تحقيق أرباح مالية بالمخالفة للقانون.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وعُثر بمقر أحداهما على عدد من جوازات السفر المصرية بأسماء أشخاص مختلفة، إيصالات استلام نقدية، كروت دعائية.

وبمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، تم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات إلغاء ترخيص الشركة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.