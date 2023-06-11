جهاز شؤون البيئة بالشرقية يُحرر 5 محاضر لمنشآت صناعية في بلبيس

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخازن ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية وبيئية من الجهات المختصة، وكذلك التأكد من التخلص الآمن من النفايات الخطرة، وتطبيق القانون على المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفي هذا الإطار، قامت إدارة التفتيش البيئي والمخلفات الصلبة والخطرة بفرع جهاز شؤون البيئة بالشرقية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالقاهرة، وإدارة التموين بمركز بلبيس، بتنفيذ حملة مفاجئة للتفتيش على المنشآت الصناعية بمركز بلبيس، وذلك للتأكد من تطبيق تلك المنشآت للاشتراطات البيئية في التخلص الآمن من المخلفات، وعدم الخلط بينها، وعدم وجود انبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة المحيطة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 منشآت وتحرير 5 محاضر لهذه المنشآت.

ومن جانبه، أشار الدكتور مجدي الحصري، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، إلى أن المخالفات التي رصدتها الحملة في المنشآت التي تم التفتيش عليها تتمثل في عدم وجود سجل مواد خطرة، وعدم وجود سجل بيئي، وعدم مطابقة غرفة تجميع النفايات للاشتراطات البيئية، وعدم فصل المخلفات الخطرة عن المخلفات الصلبة، وعدم وجود غرفة للمخلفات الصلبة، وانتهاء رخصة تداول المخلفات الخطرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين للنيابة العامة.

وتم تحرير محاضر ضدهم، حيث تم تحرير محضر جنحة لمصنع لتعبئة الجبس الزراعي رقم (10721) جنح بلبيس لسنة 2023، وتحرير محضر جنحة لمصنع إنتاج خامات البلاستيك رقم (10722) جنح بلبيس لسنة 2023، وتحرير محضر جنحة لمصنع خلط وتعبئة الأسمدة الزراعية رقم (10723) جنح بلبيس لسنة 2023.

كما تم تحرير محضر جنحه لمصنع بلاستيك رقم (10724) جنح بلبيس لسنة 2023 وتحرير محضر جنحة لمطبعة خاصة بطباعة علب الحلوى رقم (10725)جنح بلبيس لسنة 2023.