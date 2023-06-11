الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وزير المالية يحضر الجلسة العامة لمناقشة الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية

وزير المالية
وزير المالية

حضر وزير المالية الدكتور محمد معيط، وشارك بالجلسة العامة لمجلس النواب التي تشهد مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

وتعجب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، من عدم حضور ومشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية، في الجلسة العامة المنعقدة الآن التي تناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

وقال جبالي: “هل هناك أهم من مشاركة وزير المالية في مناقشة الموازنة العامة للدولة؟ وأضم صوتي لصوت جميع نواب المجلس في التعجب من عدم مشاركة الوزير بالجلسة العامة”، مؤكدًا أن هذا أمر خطير، وهو ما قابله النواب بعاصفة من التصفيق.

في الوقت ذاته، فسّر جبالي سبب غياب الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، عن الجلسة العامة، قائلًا: “نعرف ونعلم أنها خارج البلاد وفي مهمة رسمية”.

من جانبه، قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية وممثل الحكومة إن وزير المالية حريص جدًا على المشاركة بالجلسة إلا أنه مرتبط بموعد سابق مع إحدى المؤسسات الدولية عبر تقنية الفيديو، وأنه سيحضر الجلسة ويشارك فيها خلال ساعة من الآن.

ورد رئيس مجلس النواب على ما قاله وزير شئون المجالس النيابية، قائلًا: “أعتقد أن الجلسة أهم بمشاركة الوزير.. وجلسة البرلمان مقدسة.. وإنه كان عليه ترتيب المواعيد وتأجيل أي مواعيد تتعارض مع الجلسة التي تناقش الموازنة العامة للدولة والرد على النواب، وهذا أهم لتوضيح الأمور أمام الرأي العام.. وهذا عذر غير مقبول، وهو ما قابله النواب بالتصفيق للمرة الثانية”.

التنمية الاقتصادية والاجتماعية الهيئات العامة الاقتصادية الجلسة العامة لمجلس النواب الدكتور محمد معيط وزير المالية الخطة والموازنة الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

أجرت 13 جراحة بالعمود الفقرى.. الأولى على "إعدادية المنوفية" تناشد وزارة الصحة التدخل لعلاجها

الإعدام شنقًا لمتهمين بقتل رجل أعمال فى المقطم

مصرع موظف صدمته سيارة بالطريق السياحى بالجيزة

ضبط مسجلين خطر يسرقان المساكن بالقاهرة

محافظ القاهرة: الأجهزة التنفيذية أنهت استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية