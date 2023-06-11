وزير المالية يحضر الجلسة العامة لمناقشة الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية

حضر وزير المالية الدكتور محمد معيط، وشارك بالجلسة العامة لمجلس النواب التي تشهد مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

وتعجب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، من عدم حضور ومشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية، في الجلسة العامة المنعقدة الآن التي تناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

وقال جبالي: “هل هناك أهم من مشاركة وزير المالية في مناقشة الموازنة العامة للدولة؟ وأضم صوتي لصوت جميع نواب المجلس في التعجب من عدم مشاركة الوزير بالجلسة العامة”، مؤكدًا أن هذا أمر خطير، وهو ما قابله النواب بعاصفة من التصفيق.

في الوقت ذاته، فسّر جبالي سبب غياب الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، عن الجلسة العامة، قائلًا: “نعرف ونعلم أنها خارج البلاد وفي مهمة رسمية”.

من جانبه، قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية وممثل الحكومة إن وزير المالية حريص جدًا على المشاركة بالجلسة إلا أنه مرتبط بموعد سابق مع إحدى المؤسسات الدولية عبر تقنية الفيديو، وأنه سيحضر الجلسة ويشارك فيها خلال ساعة من الآن.

ورد رئيس مجلس النواب على ما قاله وزير شئون المجالس النيابية، قائلًا: “أعتقد أن الجلسة أهم بمشاركة الوزير.. وجلسة البرلمان مقدسة.. وإنه كان عليه ترتيب المواعيد وتأجيل أي مواعيد تتعارض مع الجلسة التي تناقش الموازنة العامة للدولة والرد على النواب، وهذا أهم لتوضيح الأمور أمام الرأي العام.. وهذا عذر غير مقبول، وهو ما قابله النواب بالتصفيق للمرة الثانية”.