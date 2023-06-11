برلمانية: القيادة السياسية حققت نجاحات كبيرة رغم تحديات الـ9 سنوات الماضية

قالت صبورة السيد عضو مجلس النواب، إن الدولة واجهت العديد من التحديات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم قبل 9 سنوات، إلا أنها استطاعت بفضل القيادة الحكيمة أن تتجاوز تلك التحديات وتحقق إنجازات عديدة في مختلف القطاعات، استطاعت أن تضع مصر في مصاف الدول المتقدمة، مشيرة إلى أن ما حققته الدولة خلال تلك الفترة لم يسبق وأن حققته أيًا من الحكومات السابقة.



وأضافت “السيد” في تصريحات لها اليوم، أن قطاع البنية التحتية شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الـ 9 الماضية، كان لها الدور الأكبر في استقطاب أكبر عدد من الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى أنها دورها في تخفيف الزحام المروري الذي كان يسطر على شوارع القاهرة، والتي كانت ستتحول إلى حالة اختناق وشلل تام لولا تلك المشروعات.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، لم يشغل القيادة السياسية عن الاهتمام بفتح المجال العام، وذلك من خلال إعادة دور منظمات العمل الأهلي، وكذلك الارتقاء بالملف الحقوقي، موضحة أن هذين الملفين تحديدًا تحققت فيهما معدلات ناجحة وقفزة غير مسبوقة.



وأشارت إلى أن من ضمن الإنجازات التي حققتها القيادة السياسية خلال فترة حكم الرئيس السيسي، هي الدعوة إلى الحوار الوطني، والذي يعد سابقة لم تحدث في تاريخ مصر بهذا المظهر والنجاح الذي حققه.