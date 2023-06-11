الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نواب يعلنون موافقتهم على مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد

اللواء محمد صلاح
اللواء محمد صلاح أبو هميلة

قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن الموازنة تأتى وسط تحديات صعبة وهذه موازنة استثنائية، كما أن توجيهات الرئيس للحكومة بشكل مستمر تأتى لحماية المواطن في المقام الأول وأيضا تحسين أوضاع العاملين وأصحاب المعاشات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

وأضاف أبو هميلة أنه ينبغى تنفيذ حلول جذرية لبعض المشكلات التى تواجه الاقتصاد المصرى منها على سبيل المثال السوق السوداء.

كما أشار أبو هميلة إلى ضرورة وقف نزيف الشركات الخاسرة فى الهيئات الاقتصادية وحوكمة العمل بها معلنا موافقته عل الموازنة العامة للدولة والخطة عن عام 2023/2024. 

 ووجهت آية فوزى عضو مجلس النواب، كل التحية للجنة الخطة والموازنة على تقرير الموازنة العامة، موضحة أنه من الضرورى تعظيم الإيرادات بما يتماشى مع احتياجات الدولة.

وأضافت فوزى أن هناك العديد من المزايا الممنوحة لعدد من العاملين بالدولة، ويجب ضبط الإنفاق الحكومى فى هذا الصدد، معلنة موافقتها على الخطة والموازنة.    

وأكد إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الموازنة العامة تأتى فى ظل تقلبات المناخ التى تعد أحد المخاطر التى تؤثر على سلاسل امداد السلع الغذائية وارتفاع أسعار الفائدة، ونجد أن برنامج تكافل وكرامة يدعم 5 ملايين أسرة إلا أننى أطالب أيضا بتوسيع قاعدة المستفيدين من هذا البرنامج كذلك تيسير الإجراءات فى هذا الشأن.

وأضاف الهنيدى أن هناك زيادة دعم مخصصات الصحة وخاصة العلاج على نفقة الدولة كذلك مخصصات المستشفيات الجامعية مطالبا الحكومة بتبنى سياسة اقتصادية أكثر فاعلية كذلك الادارة الجيدة لملف الدين العام وفى قطاع الحكومة وكذلك زيادة الاعتمادات لدعم الشهر العقارى والمحاكم معلنا موافقته على تقرير اللجنة.

أصحاب المعاشات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري الجلسة العامة لمجلس النواب الخطة والموازنة الدكتور حنفي جبالي السلع الغذائية

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