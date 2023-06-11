الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مسجلين خطر يسرقان المساكن بالقاهرة

مسجلين خطر
مسجلين خطر

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط مسجلين خطر كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقات المساكن بأسلوب "التسلق".

بمواجهتهما أقرا بارتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتصرفهما بكافة المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" صاحب محل مجوهرات، مقيم بمحافظة دمياط أمكن ضبطه وبحوزته هاتف محمول من متحصلات واقعة سرقة وتصرفه فى باقى المسروقات.

بإستدعاء المجنى عليهم اتهموهما بالسرقة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مسجلين خطر تشكيل عصابي أسلوب التسلق المساكن

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