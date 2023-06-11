الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أجرت 13 جراحة بالعمود الفقرى.. الأولى على "إعدادية المنوفية" تناشد وزارة الصحة التدخل لعلاجها

الطالبة حنين عادل
الطالبة حنين عادل

فتحت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة برعاية الطالبة منة الله عماد، الأولى على المرحلة الإعدادية في كفر الشيخ، بابا من الأمل أمام الطالبة حنين عادل الأولى على الإعدادية في المنوفية (من قرية كفر شبرا زنجي بمركز الباجور بمحافظة المنوفية)، التي حصلت على الدرجات النهائية في كل المواد، ولكنها تعاني من ظروف معيشية صعبة للغاية.

وأعلنت مؤسسة «حياة كريمة» والأكاديمية الوطنية للتدريب أمس تبنيهما للطالبة منة الله عماد تنفيذا لتوجيهات الرئيس بتبني المواهب والمتفوقين. 

وفي السياق ذاته، قالت «حنين» في تصريحات لـ"الدستور" إنها خضعت لأكثر من 13 عملية في العمود الفقري، مشيرة إلى أنها حصلت على الدرجات النهائية في الترم الأول رغم أنها كانت تذاكر دروسها مستلقية على سرير المستشفى.

وأوضحت «حنين» أنها تعاني تشوهًا في العمود الفقري منذ الولادة، وتحلم بأن تصبح دكتورة متخصصة في أمراض العظام والعمود الفقري حتى تستطيع مساعدة من يعانون من نفس حالتها.

وأضافت: «أحتاج إلى عملية صعبة في ألمانيا.. وأناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزارة الصحة بمساعدتي في إجرائها».

واختتمت: «أتمنى الالتحاق بمدارس المتفوقين أسوة بالطالبة منة الله عماد».

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