"القومى للمسرح" يطلق اسم عادل إمام على دورته الـ16

فجّر القائمون على المهرجان القومي للمسرح المصري مفاجأة كبيرة بإطلاق اسم الفنان الكبير عادل إمام على دورته السادسة عشرة التي تنطلق خلال أيام.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من الاحتفاء بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام الثالث والثمانين حيث احتفى به الوسط الفني كله.

والزعيم عادل إمام من أعمدة المسرح المصري والعربي ومن أهم مسرحيات عادل إمام (ثورة قرية، سري جدا، أنا وهو وهي )، والأخيرة تعتبر نقلة في مشواره الفني، وأول مسرحية تعرض له في التلفزيون المصري، وبعد هذه المسرحية توالت أعماله في المسرح ومنها : " النصابين "،" البيجامة الحمرا"، وقدم أيضا مسرحيات : "حالة حب " ، "أنا فين وأنت فين" ثم " غراميات عفيفي "، ولكن ستظل مسرحية "مدرسة المشاغبين "هي النقلة الفنية والشهرة الكبيرة له، حيث حقق بها نجاحاً كبيراً وأثبت موهبته الكوميدية الكبيرة، وبعد هذه المسرحية جاءت مرحلة البطولة المطلقة لعادل إمام في المسرح، فقدمه المنتج الكبير سمير خفاجي من خلال فرقة الفنانين المتحدين بطلا منفردا في مسرحية" شاهد ما شافش حاجة " ثم " الواد سيد الشغال " ثم " الزعيم "، وكانت آخر مسرحياته "بودي جارد".

ومؤخرا اجتمعت اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ16، بمقر صندوق التنمية الثقافية، وذلك لمناقشة تفاصيل الدورة المقبلة في أول اجتماعتها،وترأس الاجتماع الفنان محمد رياض رئيس المهرجان،والفنان ياسر صادق مدير المهرجان، وعضوية كل من: المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والدكتور هاني أبوالحسن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والناقدة عبلة الرويني، والمنتج هشام سليمان، والكاتب وليد يوسف، والمخرج اسلام إمام، والمنسق العام للمهرجان ماجدة عبد العليم.