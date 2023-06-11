الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على طفل برصيف محطة قطار بالقليوبية

طفل
طفل

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لكشف غموض العثور على طفل حديث الولادة عثر عليه برصيف محطة قطارات قرية نوى دائرة مركز شبين القناطر.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بورود بلاغ من الأهالى يفيد بأنهم عقب خروجهم من مسجد المحطة عقب أداء صلاة الفجر عثروا على طفل رضيع على الرصيف، وتبين أنه حديث الولادة.

وقام الأهالى بأخذه وحرروا محضرًا به، وقام أحد المواطنين بالتعهد برعايته لحين التوصل لأهليته أو وضعه فى إحدى دور الرعاية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

اجهزة الامن حديث الولادة طفل شبين القناطر

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