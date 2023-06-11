الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص وإصابة 4 بتصادم سيارتين فى أسيوط

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون في تصادم سيارتي نقل، إحداهما تابعة لإحدى الشركات البترولية، بطريق ديروط الفرافرة بأسيوط.

تلقى اللواء أحمد جمال، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد بورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق ديروط الفرافرة ووجود حالة وفاة ومصابين.

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارتي نقل رقم 3571 ه س ج، و9153 ي ر ع تابعة لشركة التعاون للبترول.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص مجهول الهوية، وإصابة كل من "محمد. ع. م"، 40 عامًا، و"عبدالرحمن. أ. ح"، 9 سنوات، و"محمد. أ. ح"، و"سعيد. ص. ع".

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي. وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.

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