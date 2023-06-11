وكيل "شباب كفرالشيخ" يستقبل القافلة الدعوية من مجمع البحوث الإسلامية

استقبل الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، قافلة الأزهر الشريف من مجمع البحوث الإسلامية القادمة من محافظة الدقهلية المتجهة إلى مراكز الشباب والأندية التابعة لمحافظة كفرالشيخ، يأتي ذلك في إطار دور الأزهر الشريف في نشر الفكر الديني الوسطي المستنير في ظل التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف، برعاية فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

ضم الوفد الزائر الدكتور عادل عبدالصمد، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ، وهانى حسن مدير التوجيه وحسين العزلة مشرف القافلة من الأمانة العامة المساعدة للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، و الشيخ أشرف خضر المسؤول الإعلامي فى منطقة الوعظ، في ظل حر الأزهر الشريف على مواصلة الجهود لتصحيح الفكر بالفكر، وحماية الشباب من الفكر المتشدد.

وثمن وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، دور الأزهر الشريف في تصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر الوسطية و محاربة الأفكار الهدامة، كما وجه بفتح أبواب مراكز الشباب أمام القوافل الدعوية، والتي تأتي تنفيذًا لاستراتيجية الأزهر الشريف ورسالته السامية في الحفاظ على الوعي المجتمعي وحماية القيم المجتمعية والأخلاقية، والحفاظ على المجتمع المصري من كل محاولات العبث بأمنه واستقراره وتقوم القافلة بنشر صحيح الدين من خلال الندوات بالنوادي ومراكز الشباب وحثهم على التحلي بالأخلاق الحميدة.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الصدد، ويأتي ذلك حفاظا علي صحة وسلامة كافة المواطنين خوفا من إصابتهم بهذا الفيروس القاتل والعمل علي مواجهته والقضاء عليه بكل الطرق والسبل الممكنة.