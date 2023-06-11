السعودية تستضيف 1000 حاج من ذوى الشهداء الفلسطينيين

أكد الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن استضافة ألف حاجٍ من ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين تجسد اهتمام السعودية بفلسطين والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية.

وثمّن "السديس"وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود باستضافة ألف حاجٍ من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين؛ لأداء فريضة الحج هذا العام، مشيرا إلى أن هذه الخطوة المباركة تعكس حقيقة مكانة السعودية وقيادتها الحكيمة تجاه الأمة الإسلامية، ودورها في رعاية القضايا الإسلامية.