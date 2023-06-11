الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

افتتاح المهرجان الإيبارشي الصيفي الثامن للمرحلة الابتدائية الصغيرة بالقاهرة

كنيسة
كنيسة

افتتحت فعاليات المهرجان الإيبارشي الصيفي الثامن بالقاهرة، للمرحلة الابتدائية (الفئة العمرية الصغيرة)، وذلك بمقر الكلية الإكليريكية، بالمعادي، تحت شعار "Yalla Share".

جاء ذلك بمشاركة الأب دانيال حنا، مسؤول لجنة المهرجان الإيبارشي، والأب عمانوئيل صبحي، أحد رعاة كاتدرائية السيدة العذراء مريم، بمدينة نصر، والأخ محسن مجدي.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأب عمانوئيل صبحي، أعقبها بعض الترانيم الروحية، كما تضمن اليوم أيضًا لقاءً تكوينيًا حول "المفلوج"، بالإضافة إلى عدد من الألعاب الترفيهية، والأشغال اليدوية.

الإكليريكية الألعاب الترفيهية افتتاح المهرجان الترانيم الروحية السيدة العذرا السيدة العذراء مريم السيدة العذراء القداس الإلهي الكلية الإكليريكية بالمعادي الكلية الإكليريكي

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