برلمانى يتقدم باقتراح بشأن صرف جهاز أشعة مقطعية لمستشفى فرشوط

تقدم خالد أبونحول، عضو لجنة الإدارة المحلية عن حزب الشعب الجمهوري، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عملاً بحكم المادة (133) من الدستور، والمادة (234) من اللائحة الداخلية للمجلس، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وقال خالد أبونحول في اقتراحه إنه تقدم باقتراح برغبة بشأن صرف جهاز الأشعة المقطعية الخاص بمستشفى فرشوط بقنا، حيث أن المستشفى في حاجة ماسة لتوفير هذا الجهاز ليخدم المرضي المترددين على المستشفى.

وأضاف أنه تقدم بعدة طلبات للحصول على موافقة وزير الصحة لدعم مستشفى فرشوط بقنا بجهاز أشعة مقطعية منذ عامين، وبمتابعة الطلبات في وزارة الصحة والسكان تتم الإفادة بأن الجهاز تم صرفه وتمت الموافقة على دعم المستشفى بجهاز الأشعة المقطعية وحتى تاريخه لم يتحصل المستشفى على الجهاز.