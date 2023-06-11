القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم وموعد إقامتها

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم محور اهتمام الجميع من عشاق الساحرة المستديرة حيث يترقب جمهور المارد الأحمر مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي تجمع بين الأهلي والوداد حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف حيث صعد الأهلى على حساب الترجي التونسي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم

يمكن متابعة مباريات دوري أبطال افريقيا من خلال مجموعة قنوات Bien Sport حيث تقام مباراة الإياب بين الأهلي المصري والوداد المغربي على أرض ملعب محمد الخامس ويمكن ضبط إشارة بث القناة وفقا للإحداثيات التالية :-

قناة bien sport

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 12379.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

معدل الترميز : 27500.

فيما حصلت عدة قنوات على حقوق بث المباراة ويمكن تلخيصها فيما يلي :-

قناة on time sport الأرضي

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

معدل الترميز : 27500.

القناة الرياضية المغربية

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11157.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

معدل الترميز : 27500.

قناة TNT المغربية

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11157.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : ¾.

معدل الترميز : 27500.

قناة أرينا سبورت الكرواتية

القمر الصناعي : يوتلسات.

التردد : 11512.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : ¾.

معدل الترميز : 30000.

قناة ETV الأثيوبية

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11513.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ : ¾.

معدل الترميز : 27500.

قناة تونس الأرضية

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11727.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : ¾.

معدل الترميز : 27500.

موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دور أبطال افريقيا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم وموعد المباراة محور اهتمام الجميع حاليا عبر المنصات الإلكترونية حيث تقام المباراة اليوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس والعاشرة مساءا بتوقيت مصر والأردن والسودان والسعودية وقطر و السودان وجنوب إفريقيا والحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المنتظر أن يتم يعلن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عن تشكيل فريق الأهلي في مباراة إياب نهائي دوري أبطال افريقيا خلال الساعات المقبلة.