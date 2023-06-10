الرئيس الإماراتي يشاهد مع نظيره التركي نهائي دوري أبطال أوروبا

حضر الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان ، مساء اليوم السبت، إلى ملعب أتاتورك في أسطنبول الذي يحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا، وفقا لفضائية سكاي نيوز.

ونشرت فضائية سكاي نيوز، مساء اليوم السبت، لقطات فيديو لحضور الرئيسين، التركي والإماراتي، إلى ملعب أتاتورك بمدينة إسطنبول الذي يحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.



الرئيس الإماراتي يصل تركيا في زيارة رسمية

وفي وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، إلى تركيا في زيارة رسمية الأولي منذ تولي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئاسة تركيا عقب جولة ثانية من الإنتخابات.

ومن المقرر أن يبحث الرئيس الإماراتي خلال تلك الزيارة تعزيز العلاقات الاستراتيجية ودفع الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين.

وأفادت صحيفة البيان الإماراتية، مساء اليوم، بأن الرئيس التركي، كان في استقبال نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، لدى وصوله مطار إسطنبول.

وكان في استقبال محمد بن زايد في المطار، برفقة أردوغان، وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وأشارت الصحيفة الإماراتية، إلي أن الوفد المرافق للرئيس الإماراتي خلال الزيارة يضم كل من منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة الإماراتي، ونهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وغيره من المسؤولين الإماراتيين الآخرين.

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتنفيذ رؤية قرن تركيا أثناء فترة ولايته الجديدة.

وأكد أردوغان أن الانتخابات الأخيرة فتحت أمام الشعب أبواب مرحلة جديدة، وفقا لما نقله موقع تركيا الآن.