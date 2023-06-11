تعرف على أفضل لاعب فى نهائي دورى أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، عن أفضل لاعب في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان التي جمعت الفريقين بالعاصمة التركية أسطنبول.

وتوج مانشستر سيتي ببطولة دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على إنتر ميلان بهدف الإسباني رودري في الدقيقة 68.

واختار الاتحاد الأوروبي، الإسباني رودري رجلاً للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلّق لاعب وسط مانشستر سيتي عقب تتويجه بالجائزة قائلا: "سعيد للغاية بالجائزة وبتحقيق الحلم الذي كنت أنتظره".

وأضاف: "لقد انتظرنا طويلا تحقيق هذا اللقب، وجميع المشجعين انتظروا سنوات طويلة وهم يستحقون مثل هذه الفرحة والسعادة".

وتابع: نحن أيضًا نستحق اللقب وكنا قريبين للغاية من قبل لكننا الآن نحن الأبطال".