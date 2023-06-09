التعادل يحسم مباراة الاتحاد السكندري والبنك الأهلي بالدوري

خيّم التعادل السلبي على مواجهة الاتحاد السكندري وضيفه البنك الأهلي، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ولم تنجح محاولات الفريقين في كسر نتيجة التعادل السلبي، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة على تلك النتيجة.

ورفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 41 نقطة في المركز السابع، بفارق الأهداف خلف فاركو صاحب المركز السادس، ونقطتين خلف المقاولون العرب صاحب المركز الخامس.

على الجانب الآخر، رفع البنك الأهلي رصيده إلى 35 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب.

ويتبقى له 3 جولات فقط على انتهاء مشواره ببطولة الدوري هذا الموسم.