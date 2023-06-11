مصرع وإصابة 4 إثر تصادم سيارة مع دراجة بخارية في الإسماعيلية

لقى مواطن مصرعه وأصيب 3 آخرون من أسرة واحدة بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، إثر تصادم سيارة مع دراجة بخارية أمام عزبة حسن أفندى دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية، وتم التحفظ على جثة المتوفى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء محمود عاشور مدير أمن الاسماعيلية، قد تلقى إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة ، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع دراجة بخارية أمام عزبة حسن أفندى بالتل الكبير.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث، وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة بينما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

و يجري تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين والتصريح بدفن جثة المتوفى.