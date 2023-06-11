جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب مستلزمات طبية

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكبين مصريين تهريب كميات كبيرة من المستلزمات الطبية، كما تم ضبط راكبة بحوزتها 5 أسلحة بيضاء.

في أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران العربية القادمة من الشارقة، استوقف مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر ما بحوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه من ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة، تلاحظ وجود عبوات متكررة ومتماثلة بكثرة داخل حقائب الراكب، وبتفتيش حقائب الراكب يدويا تم ضبط كمية كبيرة من المستلزمات الطبية، وبلغ إجمالي المضبوطات 407 "قسطرة طبية"، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب نفس الرحلة السابق ذكرها، تم ضبط راكبة عربية بحوزتها 5 خناجر.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من صبيحة، استوقف مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة، والذي أنكر أيضا ما بحوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائب الراكب يدويا تم ضبط كمية كبيرة من المستلزمات الطبية، وتم تشكيل لجنة لجرد وتوصيف وتحريز المضبوطات والتي بلغ عددها 366 عبوة خيوط جراحية وحشو أسنان وقسطرة.

وأمر مدير الإدارة الثانية بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 40 لسنة 2023 ضد الراكب الأول، وأمر مدير الإدارة الثالثة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 41 لسنة 2023 ضد الراكبة، كما أمر مدير الإدارة الأولى بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 42 لسنة 2023 ضد الراكب الثالث، وذلك بعد العرض على رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي الدكتور ماجد موسي، وتم إحالة الراكبة للنيابة المختصة.