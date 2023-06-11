الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"إعلام النواب" تناقش محدودية دور وزارة الثقافة في رفع وعى الشباب

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة النائبة درية شرف الدين، اجتماعا اليوم الأحد، وذلك لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن محدودية دور وزارة الثقافة في رفع وعى الشباب والارتقاء بالذوق العام، وتعظيم دورها في مواجهة الشائعات ومخططات الفكر المتطرف ومحاولات الإحباط والتثبيط.

كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائبة عايدة السواركة، بشأن إستراتيجية وزارة الثقافة للحفاظ على الهوية المصرية ورفع درجة الوعي بملامح الثقافة المصرية لدى النشء.

كما تستعرض طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن ضعف خطة وزارة الثقافة في التعاون والتنسيق مع الوزارات الأخرى في نشر الوعى الثقافي والفني بين أبناء الوطن.

استراتيجية وزارة الثقافة إعلام النواب التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التنمية المستدامة الهيئات العامة الاقتصادية الدكتور حنفي جبالي الخطة والموازنة

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