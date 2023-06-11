"عمل الغربية" تشارك فى مؤتمر الحوار الوطني لتنمية الأسرة بالمحافظة

شاركت مديرية العمل بمحافظة الغربية فى مؤتمر الحوار الوطني والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وذلك فى مقر المركز الثقافى بطنطا بحضور جميع وكلاء الوزارات والمديريات ومديرين الأحياء وممثلي النقابات والأزهر والكنيسة والمجلس القومى للمرأة والجمعيات الأهلية و تنظيم الاسرة فى محافظة الغربية.

وذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمى المحافظ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف في ما يخص العمال وحقوقهم وواجباتهم فى ظل الجمهورية الجديدة وتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتمكين الاقتصادى للمرأة ، والعمل على تحسين مستويات المعيشة .

وأوضح أحمد القللى مدير مديرية العمل بالغربية فى تقرير للوزارة ، أنه تم خلال المؤتمر مناقشة القضية السكانية واهمية تنمية الاسرة والتمكين الاقتصادي للمرأة ، وتحديد النمو السكاني للحفاظ على مقومات التنمية في الدولة ، وخلال اللقاء أكد المحافظ على أن النمو السكاني يؤثر سلبياً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وان بناء الأسرة هي عملية أساسية لبناء المجتمع ككل .

وأضاف مدير المديرية أنه شارك فى المؤتمر من المديرية أمل وريدة مسؤول المشروع القومى لتنمية الاسرة المصرية، ووحدة المساواة والتمكين الاقتصادي ، ووسام ممدوح عضو المكتب الفنى بالمديرية ، مشيراً إلى أهمية الحوار الوطنى الفعال لتنمية الاسرة المصرية وتفادى حدوث اى مشكلات مستقبلية وذلك فى سعيها للحصول على الحياة الكريمة وتحسين مستويات المعيشة لأفرادها فى ظل الجمهورية الجديدة.

مؤتمر الحوار الوطني

مؤتمر الحوار الوطني