الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 96 طن قمح محلى داخل مخازن تجميع أقماح بدون ترخيص بمركزى طنطا والمحلة

قمح
قمح

صادرت مديرية التموين بالغربية، بالتعاون مع الجهات المعنية، 96 طن قمح محلى داخل مخازن تجميع أقماح بدون ترخيص فى مركزى طنطا والمحلة.

كانت الحملة التى أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية وضمت مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية، استهدفت التفتيش على مصانع الأغذية وثلاجات حفظ المواد الغذائية ومخازن المواد الغذائية، والمجازر، والمطاعم، لضبط محتكرى السلع الأساسية بمركز طنطا، وتم خلالها رصد 96 طن قمح محلى حصاد موسم عام 2023 داخل مخازن ومراكز لتجميع الأقماح بدون تصريح بمركزى طنطا والمحلة.

 

جرى التحفظ على المضبوطات، ونقلها وتوريدها لإحدى الشون الحكومية، وحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.
 

ضبط النرويج قمح محلي داخل مخازن تجميع اقماح بمركزي طنطا

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