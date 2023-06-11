سويلم: لدينا استراتيجية للتحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية وقصب السكر

قال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، إنه تم مؤخرًا توقيع اتفاقية بدء تنفيذ مشروع "تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة" بالشراكة مع حكومة اليابان ومنظمة الفاو، والذى يهدف لزيادة الإنتاجية الزراعية لأصحاب الحيازات الصغيرة واستخدام الموارد الزراعية الطبيعية على نحو مستدام وتعزيز مهارات صغار المزارعين في تنفيذ ممارسات الإدارة الذكية للمياه.

وأوضح وزيرالرى خلال لقائه مع ممثلي هيئة التعاون الدولى اليابانية "الجايكا"، أن ذلك يأتى فى إطار استراتيجية الوزارة، والتي تتضمن التحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وأيضًا تنفيذ أعمال تطوير للمساقى من خلال تحويلها إلى مواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة مع استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة تماشيًا مع سياسة الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة.

كما أعلن وزير الرى، عن أنه يجرى حاليًا تنفيذ دراسة جدوى لتحسين إدارة الموارد المائية على ترعة القاصد بمحافظة الغربية وترعتى الإبراهيمية وبحر يوسف بمحافظات المنيا وبنى سويف والفيوم بمنحة من الجانب الياباني، حيث أوشك التقرير النهائي للدراسة على الانتهاء.

التعاون مع "الجايكا" اليابانية لصيانة محطات طلمبات المياه في مصر

وأشار الدكتور هانى سويلم، إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة وهيئة التعاون الدولى اليابانية "الجايكا" بشأن الأعمال الاستشارية لصيانة محطات الطلمبات في مصر، والتي تهدف إلى رفع كفاءة وقدرات المهندسين والفنيين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء في مجال تشغيل وصيانة محطات الطلمبات، وخاصة ذات القدرات الكبيرة من خلال إعداد دليل إرشادي لأعمال التشغيل والصيانة وكتيب للأعمال الميكانيكية والكهربائية الرئيسية والقياسات الواجب القيام بها داخل محطات الطلمبات، مع عمل قائمة بمحطات الضخ ذات الأولوية.

كما جرى إعداد خطة رئيسية لمحطات الضخ الرئيسية من خلال إجراء مسح ودراسة لمحطات الطلمبات المقترحة والتي تحتاج لإحلال أو إعادة تأهيل وإعداد المواصفات القياسية التفصيلية التي تغطى كافة الجوانب الفنية لاستخدامها في إجراءات المناقصات الخاصة بهذه الأعمال، حيث بدأت بالفعل أعمال التدريب ورفع القدرات على الصيانة والتشغيل والبدء في إعداد الخطوط الإرشادية للتشغيل والصيانة وخطة متكاملة للمحطات.