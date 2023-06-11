الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جيريليش يمدح جوارديولا بعد التتويج بدورةى الأبطال: إنه عبقرى

احتفال لاعبي السيتي
احتفال لاعبي السيتي بعد هدف رودري

أعرب جاك جريليش، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن سعادته بفوز فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك عقب فوزه في النهائي على إنتر ميلان الإيطالي 1 / صفر.

واختص جريليش، بالمدح، مدربه في الفريق الإسباني بيب جوارديولا، والذي حصد البطولة للمرة الثالثة في مسيرته التدريبية، بعدما سبق له الفوز بها مرتين مع برشلونة عامي 2009 و2011.

وقال جريليش عن جوارديولا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه: "إنه عبقري".

وأضاف: "لقد قلت له، أود أن أشكرك لأنك من جعلت كل ذلك يحدث لي".

وتابع جريليش: "لقد تعاقد معي مقابل الكثير من الأموال، وحتى في الوقت الذي كنت ألعب فيه بشكل سيء، وقف إلى  جانبي".

وأوضح: "هذا العام منحني المساحة للعب والأداء، لقد وجهت له الشكر منذ قليل على ذلك".

وكان جريليش قد انضم إلى مانشستر سيتي قادما من أستون فيلا، في صيف عام 2021، مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

جاك جيريليش بيب جوارديولا دوري ابطال اوروبا نهائي دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتى انتر ميلان

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