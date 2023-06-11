كارتيرون: الأهلى قادر على التتويج باللقب الأفريقى وهو الأقوى هذا الموسم (حوار)

أتمنى العودة إلى مصر من بوابة بيراميدز.. وأوسوريو مظلوم مع الزمالك

تولى الفرنسي باتريس كارتيرون فريق أم صلال القطري، بعد أن ارتبط اسمه بالعودة للدوري المصري مجددًا عن طريق نادي الزمالك الذي سبق وأن تولى تدريبه.

كما ارتبط اسمه أيضًا بتولي تدريب فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، خاصةً أن الفرنسي لديه خبرات كبيرة داخل القارة الأفريقية.

وأجرى "الدستور" حوارًا معه حيث كشف حقيقة التفاوض مع صن داونز وإمكانية العودة للدوري المصري، كما تحدث عن نهائي دوري أبطال أفريقيا والفريق الأقرب للتتويج باللقب القاري.

هل تلقيت عرضًا لتدريب صن داونز الجنوب أفريقي؟

لا لم أتلق أي عروض على الإطلاق لتدريب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي لكن أحد الوكلاء قال هذا الخبر ولا أعرف لماذا قال ذلك.

هل من الممكن عودتك في المستقبل إلى الدوري المصري؟

نعم بالتأكيد سأعود إلى مصر بلدي الثاني.

وأين من الممكن أن تكون وجهتك المستقبلية داخل مصر؟

أتمنى تولي تدريب فريق بيراميدز، فهو فريق قوي وكان يجب أن يفوز بالألقاب هذا الموسم.

وأعتقد أنني لو قمت بتدريب هذا الفريق سأكون قادرًا على قيادته لحصد البطولات معه في المستقبل.

ورغم ذلك لو الزمالك طلب مني العودة لتدريب الفريق سأوافق بالطبع، فالفريق الأبيض في القلب.

ما رأيك في الفريق الحالي لنادي الزمالك؟

أعتقد أنه أقل كثيرًا من الفريق الذي كنت أقوده، نظرًا لمغادرة الكثير من اللاعبين الجيدين، وهذا يجعل من الصعوبة أن يظل الفريق قادرًا على المنافسة.

لقد رحل بن شرقي وطارق حامد وفرجاني ساسي وإمام عاشور ومصطفى محمد وغيرهم من اللاعبين المميزين.. لا تعليق.

ورغم ذلك ما زلت أتابع الفريق الحالي وأتمنى له التوفيق



ما رأيك في المدرب الكولومبي أوسوريو؟

أثق في قدراته كمدرب جيد وأتوقع أنه سيقوم بتحسين وتطوير الفريق كثيرا، لكن على إدارة الزمالك أن تقدم له الدعم والمساندة اللازمة لأن جودة اللاعبين الحاليين لن تسعفه.

ما توقعاتك لنهائي دوري أبطال أفريقيا؟

أرى أن الأهلي أقرب وأوفر حظًا للفوز باللقب رغم نتيجة مباراة الذهاب.



هل ترى أن الأهلي لن يتأثر بضغط جماهير الوداد والحكم؟

الأهلي دائمًا ما يجيد لعب مثل هذه النوعية من المواجهات الصعبة، ولاعبوه لديهم خبرات اللعب في ملعب محمد الخامس وأمام الجماهير المغربية.



هل ترى أن البطولة في طريقها للأهلي؟

لا شك في ذلك على الرغم من أداء لاعبي الوداد المميز في مباراة الذهاب، لكن الأهلي يقدم نسخة رائعة ومميزة مع السويسري مارسيل كولر.

الأهلي فريق قوي للغاية مع المدرب السويسري، واللاعبون في أفضل حالتهم الفنية والبدنية، ولهذا أتوقع حصده اللقب هذا العام، فهو الأقوى في الوقت الحالي.



ما رأيك في المدرب الفرنسي؟

مدرب رائع للغاية، ولاعبو الأهلي تحولوا معه إلى ألة لا تهدأ ولا تتعطل.

الفريق يقدم أداء مميزا للغاية وصار قويًا هجوميًا ودفاعيًا، وما يميز الأهلي حاليًا أن الفريق هو النجم.



ما الذي يحتاجه الأهلي لتفادي الخسارة أمام الوداد وفقدان اللقب؟

الأهلي سيتعرض لضغط قوي وشرس للغاية في الدقائق الأولى من المباراة، وعليه الحذر في أول 20 دقيقة من اللقاء وعدم استقبال أي أهداف.

وعليه أن يباغت فريق الوداد وتسجيل هدف مبكر يسهل له المهمة ويزيد من قلق وتوتر لاعبي الفريق المغربي.