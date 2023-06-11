مقتل بائع فى مشاجرة بالأسلحة النارية مع جيرانه بالقليوبية

شهدت مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية جريمة قتل بشعة حيث لقي بائع مصرعه على يد جيرانه بسبب نشوب مشاجرة بينهما بسبب لهو الأطفال، حيث استدعى جيرانه أقاربهم وتعدوا عليه بالضرب والأسلحة البيضاء والنارية، حتى أردوه قتيلا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد مصرع شخص يدعى "و. م" مقيم دائرة المركز على يد جيرانه.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وجيرانه بسبب مشاجرة مع الأطفال عمرهم 5 سنوات، وأثناء معاتبته الطرفين لبعضهم البعض نشبت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، استدعت على إثرها والدة إحدى الأطفال أقاربها، وعلى الفور جاء أقاربها وتعدوا على المجنى عليه وأسرته بالضرب بالحجارة والأسلحة النارية والبيضاء حتى أردوه قتيلا

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق