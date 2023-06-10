السبت 10 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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غيث مناف: أوكرانيا اكتفت بالمعدات السوفيتية القديمة فى الهجوم المضاد

أوكرانيا
أوكرانيا

قال غيث مناف، متخصص في الشأن الأوكراني، إن أهداف الهجمات العسكرية الأوكرانية، تشهد تقدمًا ملحوظًا في العديد من المناطق العسكرية، وهناك تقدم 15 كيلو مترًا في خيرسون و15 كيلو مترًا في إقليم دونباس، بالإضافة لما يجري في الداخل الروسي.

لم يتم استخدام أي سلاح ثقيل من الأسلحة الأوروبية

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا يسمى بوادر بدء الهجوم المضاد ولم يتم استخدام أي سلاح ثقيل من الأسلحة الأوروبية ولا أسلحة باتريوت، مؤكدًا أنه لا يوجد استهداف أي مقاتلات أمريكية وأوكرانيا اكتفت بالمعدات السوفيتية القديمة التي تمتلكها واستخدمت مجموعة من المدرعات الرباعية وهي أسلحة تقليدية. 

وأشار إلى أنه حتى هذه اللحظة الهجوم المضاد هو بوادر تقوم باستهداف المواقع العسكرية واستهداف مجموعة من المناطق الاستراتيجية وخلال أشهر سنجد نتيجة هذا الهجوم المضاد.

وأكد أن أمريكا أعلنت أمس عن أنها قامت بتسليم 2 مليار دولار للدفاع الجوي الأوكراني. 

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