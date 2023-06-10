السبت 10 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

التموين: استقدام شركات أجنبية لإدارة مخزون المستودعات الاستراتيجية

المستودعات الاستراتيجية
المستودعات الاستراتيجية

قال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الدولة تقرر وتسمح للقطاع الخاص بإنشاء وإدارة وتشغيل والاستثمار في مشروعات قومية بهذا الحجم مثل مشروع المستودعات الاستراتيجية.

ولفت إلى أن الدولة ستؤجر المستودعات الاستراتيجية من القطاع الخاص لمدة 30 سنة، ثم المستودعات وما عليها يؤول للدولة.

وأوضح أن القطاع الخاص يستقدم شركة أجنبية لإدارة المخزون، مردفا: "إدارة المخزن أمر صعب، لأن المستودع يحتوي على مجموعة من المخازن، كل مخزن له درجة حرارة وأسلوب تخزين، والقطاع الخاص يتحمل مخاطر أي تلف في المخزون".

وعن الفائدة التي ستعود على المواطن من هذه المشروعات، قال عشماوي، إن المواطن يتحصل على سلعة جيدة وفقا للمواصفات العالمية، مردفا: "كان المواطن يدفع المال ولا يحصل على سلعة بنفس الجودة، وكل وفر تعمله الدولة يعود على المواطن في سلعة أقل في السعر وأجود في الخامة".

وأوضح أن انتشار المستودعات في 7 أماكن، يخفض الأسعار، لأن نقل السلع يمثل 10% من قيمتها، لو المستودع قريب من المحافظات تكلفة النقل تقل، فتقل سعر السلعة.

التموين المستودعات الاستراتيجية

مواد متعلقة

عشماوي يكشف تفاصيل إنشاء 7 مستودعات لتخزين السلع الاستراتيجية

"التموين": إنشاء 7 مستودعات استراتجية يوفر 5 مليارات جنيه فاقد سنوي

جويل روبين: ترامب رفض إعادة الوثائق السرية وقد يفقد حقوقه القانونية 

بعد فوزها بذهبية الرمح بفرنسا.. والدة سامية: بنتى نموذج قدوة للشباب

بعد وفاة متسولة قنا.. "كريمة": التسول حرام ومن يدفع المال مشارك فى الإثم

حقيقة العثور على مليون جنيه فكّة فى بيت متسولة بعد وفاتها

حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان.. اغتيال محمد أبوشقرة فى 9 يونيو 2013

الباز: الحكومة واعية بالمشاكل الأساسية ولديها خطة وإجراءات عاجلة للخروج من الأزمة

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

"جرح نافذ بالرقبة والظهر".. مصرع طفل إثر اعتداء أشخاص عليه بمرسى مطروح

المجموع الكلي للصف السادس الابتدائي الأزهري 2023 ورابط النتيجة

بالأرقام| خطة الدولة للتوسع فى إتاحة المستشفيات.. منظومة متكاملة لخدمة المواطن

«تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد».. الرئيس السيسى وجني ثمار تطوير منظومة العدالة

بتوجيهات رئاسية.. مصر مركز للتجارة العالمية واللوجستيات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

القس رأفت رؤوف الجاولي

الفهم السريع والفهم الإبداعى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية