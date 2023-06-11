حتى لا تكون فريسة.. ماذا تفعل إذا هاجمك القرش؟

أثار هجوم سمكة قرش على شاطئ من شواطئ الغردقة في البحر الأحمر جدلا واسعًا، مما دفع السلطات المعنية إلى حظر النزول إلى البحر في المنطقة نفسها، وتأمينها بشكل كامل، للوقوف على مستوى الخطر الذي نجم عن “هجوم القرش”.

وبخصوص هذا الموضوع، يقول علاء حمودة، غواص إنقاذ في منطقة البحر الأحمر، إن ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بأن القرش ليس كائنًا بحريًا مفترسًا هو ادعاء خاطئ وغير موافق للحقائق العلمية، لأن القروش تصنف ضمن قائمة الكائنات البحرية المفترسة “المفترس ألفا Apex predator”، كالذئاب والدببة والتماسيح والأسود وغيرها.

وأضاف حمودة لـ “الدستور”، أن الدببة والقروش تتشارك في أنها كائنات مفترسة قادرة على مهاجمة البشر والتغذي على كل شيء وتسمى بـ “صيادين انتهازية opportunistic hunters”، قائلًا :“القرش بيهجم على أي شيء متاح قدامه وبيفضل خصوصًا لو كان فريسة سهلة لهذا في أحيان كثيرة نلاحظ في أمعاء القروش أشياء معدنية وإطارات سيارات ونجد أسنان القرش مغروسة في قعور القوارب، القارب بالنسبة له شيء عادي، ربما يكون طعامًا، وهذه الحالة تنطبق على الإنسان أيضًا”.

المحافظة تتدخّل:

أعلنت عن غلق عدد من الشواطئ لحين الانتهاء من عمليات المسح.



عدم ممارسة أي أنشطة بحرية (الصيد، الغوص، التدريب على الغوص، السنوركل، الألعاب المائية، الباراشوت، الكايت سيرف)، لحين الانتهاء من عمليات المسح الشواطئ.



إلزام جميع الفنادق والقرى على طول ساحل محافظة البحر الأحمر بتعيين العدد الكافي من المنقذين المؤهلين والحاصلين على الدورات والشهادات اللازمة لذلك.



سريان غلق الشواطئ حتى الأحد الموافق الحادي عشر من يونيو.

تحذيرات ونصائح هامة:

ويعود "حمودة"، ليحذر الجميع أثناء الرحلات البحرية ورحلات الغوص من التواجد في منطقة قوارب وسفن، بجانب الغوص بشكل منفرد دون المجموعة، وعدم الإقبال على أماكن بحرية غير مطروقة أي غير معروفة من قبل أو يصعب فيها الرؤية تحت الأعماق.

وبدايةً في حال هجوم قرش يوضح حمودة في حديثه لـ "الدستور"، أن الغواصين لديهم القدرة والخبرة في التعامل مع مثل هذه المواقف إذ يتبادلون إشارة صامتة معينة تحت الماء للتعبير عن وجود قرش في الجوار أياً كان نوعه، ويتبادلون إشارة خاصة مختلفة حال ظهور قرش رأس المطرقة، ومن ثم يحذرون المجموعة ويوجهونهم للخروج من المنطقة فورًا.

ماذا تقول الأرقام؟

في تقرير صادر عن "برنامج أبحاث القرش"، التابع لمتحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي في الولايات المتحدة، فإن عدد هجمات أسماك القرش غير المبررة، انخفض في عام 2022 ليصل إلى 57 هجمة، مقارنة بـ 73 هجمة غير مبررة في العام 2021.

كما كشف البرنامج المعني بدراسة سلوكيات القروش، أنه كانت هناك 32 هجمة إضافية في عام 2022 بسبب إثارة القروش أو استفزازها سواء عن قصد أو غير قصد.

إجراءات وقائية:

ويتحدث الغواص المصري الذي شارك في عدد كبير من عمليات الإنقاذ عن عدد من الإجراءات الوقائية قبيل البدء في عملية الغوص، مؤكداً على عدم ارتداء الأشياء الملفتة أو التي تجذب الانتباه مثل الحلى والمجوهرات، كما يحظر استخدام المواد ذات الروائح النفاذة ومنها؛ الروائح، مزيل العرق قبل بدء الغوص، مضيفًا على أهمية الحفاظ على البيئة البحرية وعدم إلقاء مخلفات الطعام في البحر لعدم الإضرار بالبيئة البحرية والإخلال بالنظام والتوازن البحري.

ونوه غواص الإنقاذ أنه إذ كان الشخص مصاب أو يوجد جروح في جسده فإنه يمنع تمامًا من رحلات الغوص، فإننا نمنع الأشخاص التي تنزف من نزول البحر أو الغوص حتى وإن كانت إصابة خفيفة، لأن القروش تشم رائحة الدم من على بعد مسافات.

وأخيرًا إن صادف وهاجمك قرش في أعماق البحر حاول أن تحافظ على هدوئك وسيطر على خوفك قدر المستطاع وحافظ أيضًا على اتصال النظرات عينًا في عين القرش، مشيرًا إلى في حال الهجوم فإنه من الضروري وكز القرش بأي آلة حادة مثل رمح، أو سلاح أو دفعه بكل قوة بعيدًا عنك، حتى يشعر القرش أنك فريسة صعبة المنال.