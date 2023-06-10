بالأرقام| خطة الدولة للتوسع فى إتاحة المستشفيات.. منظومة متكاملة لخدمة المواطن

يرصد موقع "الدستور" خطة الدولة للتوسع في إتاحة المستشفيات، سعيًا منها لتنفيذ الاستحقاق الدستوري، حيث خصصت الدولة نسبة من الإنفاق الحكومي على تطوير المستشفيات؛ بشكل يتناسب مع عدد السكان، ونجحت الدولة في إنشاء وتطوير عدد كبير من المستشفيات في مختلف محافظات الجمهورية؛ والتى من بينها.

- مستشفى أبوتيج النموذجي بأسيوط: تم إنشاؤه في ديسمبر 2019 خلال بداية جائحة فيروس كورونا بهدف تقديم الرعاية الطبية للمصابين بالفيروس؛ بسعة استيعابية للمستشفى حوالي 142 سريرًا بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 325 مليون جنيه.

- مستشفى بئر العبد المركزي الجديد بشمال سيناء: لخدمة أهالي شمال سيناء من خلال العيادات الداخلية والخارجية وأقسام الطوارئ؛ وبلغ عدد الأسرّة 90 سريرًا، ويذكر أن المستشفى القديم كان به نحو 20 سريرًا فقط؛ وذلك بتكلفة 189.6 مليون جنيه.

- مستشفى نخل المركزي الجديد بشمال سيناء: ويخدم مواطني مركزي الحسنة ونخل؛ والمسافرين على الطريق الدولي النفق- نوييع؛ ويغطي حوادث السير على الطرق؛ وتبلغ تكلفة المستشفى الإجمالية 181.1 مليون جنيه وإلى جانب المستشفيات الجديدة التي تم إنشاؤها عمدت الدولة إلى إجراء عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من المستشفيات الأخرى، ومن بينها:

- مستشفى الغردقة العام بالبحر الأحمر: تم تطوير المبنى الفندقي بالمستشفى ليسع 76 سريرًا بتكلفة إجمالية 157.4 مليون جنيه؛ وذلك بهدف تقديم خدمة طبية لما يقرب من 200 ألف مواطن بمدينة الغردقة.

- مستشفى رأس سدر بجنوب سيناء: شهد عملية تطوير شاملة بتكلفة بلغت نحو 327.9 مليون جنيه.

وامتدت الجهود كذلك لمستشفيات الحميات بتكلفة إجمالية بلغت نحو 209.3 مليون جنيه؛ ومستشفيات الصدر بتكلفة إجمالية نحو173.1 مليون جنيه؛ ومن أبرز هذه المستشفيات:

- مستشفى حميات سوهاج "المرحلتين الأولى والثانية"؛ شهد عمليات رفع كفاءة وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 22 مليون جنيه.

- مستشفى حميات فرشوط بقنا: شهد عمليات رفع كفاءة من يونيو 2020 حتى أبريل 2021، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 46.1 مليون جنيه.

- مستشفى حميات التل الكبير بالإسماعيلية: شهد عمليات رفع كفاءة بتكلفة إجمالية بلغت نحو 28.5 مليون جنيه.

ويتضح مما سبق أن الدولة لم تكتف فقط بالعمل على تطوير وإنشاء المستشفيات في المحافظات المركزية؛ بل امتدت عمليات التطوير والتحديث لتشمل المحافظات الحدودية التي كانت تعاني لسنوات طويلة من حالة التهميش، وفتح إنفاق الدولة أموالًا طائلة على القطاع الصحي؛ والسعي الجاد إلى تطوير المستشفيات في مختلف المحافظات الباب أمام انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل.