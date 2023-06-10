السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد أحمد يحرز ذهبية بطولة الجمهورية للتايكوندو تحت 17 عاما

محمد احمد
محمد احمد

حقق اللاعب محمد أحمد محمدي لاعب مركز التنمية الشبابية بالجزيرة تحت 17 عاما المركز الأول والميدالية الذهبية لبطولة الجمهورية لمراكز الشباب في التايكوندو، التي ينظمها اتحاد اللعبة برئاسة المستشار محمد مصطفي علي  الصالة الرياضية بجامعة حلوان.


من جانبه ابدي اللاعب محمد أحمد سعادته بالفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية لبطولة الجمهورية لمراكز الشباب في التايكوندو كتعويض بعد حصوله على المركز الرابع في بطولة الجمهورية التي أقيمت موخرا في بورسعيد بعد تعرضه للإصابة في الأدوار النهائية.


ووجه اللاعب الشكر الي الكابتن أحمد عبد الغفار رئيس الجهاز لفريق التايكوندو بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة والمشرف العام على المشروع القومي للموهوبين في اللعبة والكابتن محمود صلاح مدرب الفريق.


وقال الكابتن أحمد عبد الغفار، إن اللاعب محمد احمد موهبة كبيرة وينتظره مستقبل مع منتخب مصر للتايكوندو في الفترة المقبلة.

 

تأتي هذه البطولة ضمن سلسلة بطولات الجمهورية لمراكز الشباب والتى بدأت ببطولة الجمهورية لمرحلة تحت 12 سنة و 14 سنة واختتمت اليوم السبت بمرحلة الشباب 17 سنة.


شارك في منافسات اليوم أكثر من 50 مركز شباب من انحاء الجمهوريه وقرابة الـ300 لاعب ولاعبة.


وشهدت البطولة إشادة كبيرة من الحاضرين من مدربين وأولياء أمور بالتنظيم وأقيمت البطولة في أجواء تنافسية رائعة وبمتابعة من المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو مع الدكتور حاتم كمال رئيس لجنة المسابقات والمشرف على البطولة.

الاتحاد المصري للتايكوندو الاتحاد المصري أحمد محمد التنمية الشبابية الجمهورية

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