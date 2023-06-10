أكرم حسني بـ"شنب" فى كواليس تصوير فيلم "العميل صفر"

بدأ النجم أكرم حسني، فى استئناف تصوير أحداث فيلمه الجديد "العميل صفر"، بقيادة المخرج كريم العدل، ومشاركة نخبة كبيرة من الفنانين منهم منذر رياحنة ومصطفى غريب وأيمن الشيوى.

وظهر "أكرم" فى كواليس التصوير بـ "شنب" ولوك جديد خاصة أنه يظهر بشكل مميز وجديد لجمهوره من خلال الفيلم، ويجسد خلاله شخصية جديدة تماما عن كل ما قدمه من قبل فى أعمال فنية، ويسعى المخرج كريم العدل للانتهاء من تصوير أحداث الفيلم كاملا خلال الفترة المقبلة لعرضه خلال العام الجاري.

فيما تجسد النجمة أسماء أبواليزيد، دور البطولة النسائية أمام أكرم حسنى، فى الفيلم خلفا للنجمة نيللى كريم، التى اعتذرت مؤخرا عن عدم استكمال الفيلم على الرغم من أنها كانت صورت جزءا من أحداث العمل، وذلك نظرًا لارتباطها بأعمال فنية أخرى في الوقت الذي قررت فيه الشركة المنتجة استكمال التصوير

وفى سياق متصل، يسجل فيلم "العميل صفر" عودة أكرم حسنى للمنافسة فى شباك التذاكر، بعد غياب دام عامين خاصة أن آخر أعماله السينمائية فيلم "ديدو"، الذي عرض فى موسم عيد الفطر عام 2021، أمام النجم كريم فهمى وشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم بيومي فؤاد، أحمد فتحي، حمدي الميرغني، محمد ثروت، هدى المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، وتدور الأحداث في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الأصبع، وهو سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.

تفاصيل وأبطال فيلم "العميل صفر"

تدور أحداث فيلم "العمل صفر"، في إطار كوميدي حول شخصية فرد أمن يحلم أن يكون بطلا من الأبطال الكبار، أصحاب المغامرات الشهيرة مثل جيمس بوند لكنه بالطبع يفشل في ذلك من خلال مواقف كوميدية حتى يوضع في موقف جديد ويثبت أنه بطل حقيقي.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من أسماء أبواليزيد، خالد الصاوي، نيكول سابا، سامي مغاوري، بيومي فؤاد، لبلبة، محمد علاء، وليلي عز العرب، وفكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، ومن إخراج كريم العدل.