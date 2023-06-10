السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"التعليم": بدء تسليم ملفات الشهادة الإعدادية للطلاب الناجحين بسوهاج

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، عن بدء تسليم ملفات الشهادة الإعدادية للطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية للعام الحالى بداية من غد الأحد، من مقر المدارس الإعدادية إذا لم تكن المدرسة تم تسليمها لامتحانات الشهادة الثانوية، كمقر امتحانى أو مبيت ملاحظين.

بينما يتم التوجه إلى مجمع المدارس التابع له المدرسة للحصول على الملف بحال كانت المدرسة تم تسليمها للجنة امتحانات الشهادة الثانوية العامة لهذا العام.

ليتمكن الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام من التقديم إلى المدارس التى يرغبون بالالتحاق بها، سواء المدارس الثانوية العامة بالمحافظة أو بدائل الثانوية العامة بالمحافظة التى من بينها مدارس التمريض البالغ عددها 15 مدرسة للفتيات والبنين بمختلف مراكز سوهاج، حيث ينتظر طلاب محافظة سوهاج الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة قريبًا لهذا العام.


بدائل الثانوية العامة بسوهاج

فضلًا عن التعليم الثانوى الفنى بمختلف أنواعه، حيث تضم محافظة سوهاج مدارس للتعليم الثانوى الفنى والتعليم الثانوى التجارى والتعليم الزراعى والتعليم الصناعى والتعليم الفندقى.

التربية والتعليم التعليم الصناعى الحاصلين على الشهادة الإعدادية الثانوية العامة الشهادة الاعدادية الشهادة الثانوية العامة

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