السبت 10 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة وإيقاف 6 حالات تعد ورفع 150 طن مخلفات بأحياء وقرى المنيا

حملات إزالة تعديات
حملات إزالة تعديات ونظافة بقري وأحياء مركز المنيا

قال اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينه المنيا ان الوحدات المحليه بقري تله وبنى محمد سلطان ودمشير وبنى احمد الغربيه تمكنت من رصد وتنفيذ إزالة فورية لـ ٦ حالات تعدى بالبناء المخالف على اراضى زراعية علي مساحة ٥٥٠ متر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لمنع البناء العشوائى وتنفيذا لسلطة القانون .

 

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن الحملات تم تنفيذها تحت إشراف نواب رئيس المركز والمدينة محمود أبو كريشة، مصطفى الدبيكى، الدكتور عبد الظاهر حسن، محمد عادل ورؤساء القرى  محمد محمود، حمادة جمعة ، حسن إسماعيل، عصام معبد و بلال طه رئيس حى غرب المدينة.

 

وأضاف رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا يقراها الثمانية والأحياء الأربعة تمكنت اليوم من رفع ما يقرب من ١٥٠طن من المخلفات والقمامة من نقاط التجمع وشوارع المدينة ونقلها للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقرى التابعة لها مشيرا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تكثف من أعمال وحملات النظافة من خلال ورديات صباحية ومسائية تعمل علي مدار اليوم بكافة شوارع أحياء المدينة وومداخل ونقاط التجمع وشوارع القري التابعة لها.

 

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وتأكيده على المتابعة المستمرة والوقوف الفورى لأى شكل من أشكال التعدى ومخالفة القوانين المنظمه للبناء، موجها كلامه برصد المخالفة والتعامل الفورى معها وبضرورة تكثيف الجهود المبذولة لرفع كفاءة منظومة النظافة ورفع تجمعات القمامة من نقاط التجمع بالقرى والأحياء وكذلك استمرار أعمال رفع كفاءة الطرق من خلال ردم وتسوية الفتحات وأعمال الحفر للحفاظ على سلامة المواطنين وتوفير بيئة صحية لهم.

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المنيا إزالة 6 حالات تعدي ومخالفات بناء رفع 150 طن مخلفات أحياء وقري مركز المنيا اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا

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