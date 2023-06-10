السبت 10 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عاجل بالرابط.. احصل على نتيجة الابتدائية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الابتدائية
نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية

وجه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بنشر نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات، من خلال الرابط التالي:

 نتيجة الابتدائية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

 

للحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية
https://natiga.azhar.eg/results2023.html

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية 166206 طالبا وطالبة، حضر منهم164563، وبلغ إجمالي الناجحين 124710 بنسبة 75.78%، فيما بلغ عدد من لهم دور ثان 41496.

وللحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية من خلال الرابط التالي..

https://natiga.azhar.eg/results2023.html

كان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اعتمد اليوم السبت، في مشيخة الأزهر؛ نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2022- 2023م.
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