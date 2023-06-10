السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أوكرانيا تنتصر على روسيا وتحصل على 2000 قطعة أثرية ذهبية.. ما القصة؟

أوكرانيا
أوكرانيا

قضت المحكمة العليا الهولندية بتسليم "الذهب السكيثي" إلى أوكرانيا، وذلك بعد معركة قضائية استمرت نحو عقد.

وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" في تقرير لها أن الذهب تمت إعارته لمتحف ألارد بيرسون في أمستردام، قبل ضم موسكو شبه جزيرة القرم في عام 2014، وتضم المجموعة ألفي قطعة أثرية مصنوعة من الذهب.

وطالبت أوكرانيا و4 متاحف في القرم بإعادة الكنوز إليها، لكن المتحف قرر عدم تسليمها إلا بعد قرار القضاء.

وقضت المحكمة بتسليم الكنوز إلى أوكرانيا وليس إلى متاحف القرم، فيما رحبت كييف بالأحكام القضائية ووصفتها بالانتصار، بينما نددت موسكو بالقرارات واعتبرتها ذات دوافع سياسية.

الذهب السكيثي أوكرانيا روسيا المحكمة العليا الهولندية القاهرة الإخبارية متحف ألارد بيرسون

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