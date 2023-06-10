"الداخلية" تعلن مغادرة أول فوج من حجاج القرعة
واصلت وزارة الداخلية اتخاذ ما يلزم نحو سرعة إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بسفر حجاج بيت الله الحرام، حيث تم توديع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام من "بعثة القرعة" لعام 1444هـ /2023م من مطار القاهرة الدولى إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولى بالمدينة المنورة.
يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم أوجه الرعاية لحجاج القرعة لهذا العام 1444 هـ، وتزامناً مع بدء الجسر الجوي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية اليوم السبت؛ لنقل حجاج بيت الله الحرام "بعثة القرعة" إلى الأراضى المقدسة.
من جانبهم، أعرب ضيوف الرحمن عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به وزارة الداخلية فى سبيل توفير أوجه الرعاية والاهتمام بهم حال مغادرتهم لأداء مناسك الحج.